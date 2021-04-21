 

Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки

21.04.2021, 17:34, Новости дня
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Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, информирует министерство обороны Индонезии.

«Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС.

Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно.

На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. 



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