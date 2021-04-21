 

Haval представила обновлённый кроссовер H6

21.04.2021, 17:30, Новости дня
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Марка Haval официально презентовала перед публикой на автовыставке в Шанхае новый кроссовер Haval H6.

Предложенный автомобиль оснащается стильной безрамочной решеткой радиатора, которая сливается с кузовом. Также указано, что противотуманные фары изменили форму и стали горизонтальными. Что касается внешнего вида, то эксперты уличили модель в повторении элементов от XY. По внешнему виду кузов кроссовера стал более габаритным на фоне предшественника.

Кроме того, покупатели смогут приобрести автомобиль с 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями, которые выдают 169 и 211 л.с. Данная модификация в дальнейшем может поступить в продажу на российском рынке.



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