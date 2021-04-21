Самый дорогой кроссовер Chery добрался до России

Китайский бренд Chery начал поставки в Россию нового кроссовера Chery VX.

Первые экземпляры уже удалось обнаружить у отечественных дилеров марки. В свою очередь, кроссовер имеет внушительные габариты, превосходящие полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. В свою очередь, в салоне применили три ряда кресел для размещения 7 пассажиров.

Кроме того, под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый бензиновый агрегат с мощностью 197 л.с. Также указано, что в продажу может выйти комплектация с 2-литровым турбированным двигателем на 254 л.с. в максимальной версии. На данный момент производитель не называет стоимость на новый полноразмерный кроссовер Chery VX для российского рынка.