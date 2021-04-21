 

«После «Новичка» голодать можно и полгода» – доктор Мясников рассказал о побочных действиях яда

21.04.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в случае приёма яда семейства «Новичок», человек может воздерживаться от приёма пищи от трёх до шести месяцев.

– У «Новичка» очень интересная формула и много весьма необычных побочных действий. Одно из них связано с голоданием – человек может вообще не есть и три, и даже шесть месяцев. Злоупотреблять этим не нужно, в конечном итоге организм в любом случае возьмёт своё. То есть если вы приняли «Новичок» и после этого не ели несколько месяцев, то в итоге вас ожидает самое настоящее обжорство. Механизм этот до конца не изучен, но пока никаких катастрофических последствий для здоровья в таких случаях мы не наблюдали, – заявил Мясников.

После публикации интервью Мясников количество запросов «где купить Новичок» и «как изготовить Новичок в домашних условиях» выросло в поисковике «Яндекс» более чем в 100 раз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Мнение: Новые кино-стандарты

02.07 / Банальность зла

18.09 / Скандалы: Наследники вертолетных денег Сердюкова

02.08 / Мнение: Эзопов язык Жириновского про Лукашенко и Фургала…

16.04 / В Казахстане потерпел крушение самолет

11.08 / «Сложи щиты!»

09.11 / Что-то выползло из моего телевизора…

24.01 / Мнение: Кто устроил массовые беспорядки?

16.09 / Мнение: Шокирующее заявление МИД Болгарии: «Они отравили не только Навального»

15.03 / Принцесса Евгения опубликовала новое фото сына Артура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика