«После «Новичка» голодать можно и полгода» – доктор Мясников рассказал о побочных действиях яда

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в случае приёма яда семейства «Новичок», человек может воздерживаться от приёма пищи от трёх до шести месяцев.

– У «Новичка» очень интересная формула и много весьма необычных побочных действий. Одно из них связано с голоданием – человек может вообще не есть и три, и даже шесть месяцев. Злоупотреблять этим не нужно, в конечном итоге организм в любом случае возьмёт своё. То есть если вы приняли «Новичок» и после этого не ели несколько месяцев, то в итоге вас ожидает самое настоящее обжорство. Механизм этот до конца не изучен, но пока никаких катастрофических последствий для здоровья в таких случаях мы не наблюдали, – заявил Мясников.

После публикации интервью Мясников количество запросов «где купить Новичок» и «как изготовить Новичок в домашних условиях» выросло в поисковике «Яндекс» более чем в 100 раз.

—