Лавров: МИД не допустит, чтобы высланные из Чехии дипломаты спекулировали привезенными сапогами, хрусталем и мебелью

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломаты, прилетающие из Чехии на Родину по решению официальной Праги, не будут спекулировать привезенными вещами.

По его словам, ведомство “проследит за моральным обликом возвращающихся”.

– Я сразу могу сказать, что западная пресса может не зубоскалить… Всё, что привозят граждане России в Россию – это для их личного пользования, может быть подарки родственниками. Я сам лично прослежу, чтобы ни один гарнитур, ни одна стенка, ни одна пара сапог даже никем не продавалась, иначе это увольнение из МИД с вольчим билетом и сигнал в органы, – сказал он. – Некоторые западные газеты уже развели шум, будто наши дипломаты чуть ли не в аэропорту базар собираются устроить. Могу их расстроить: такого не будет, мы в грязь лицом не ударим и я в своём ведомстве спекулянтов не потерплю.

Министр добавил, что не намерен возбранять подобные покупки для личного использования, если они сделаны на трудовые доходы.

– Купил хрусталь, вот у себя и ставь или детям на свадьбу дари. Дипломатия и торговля – понятия не совместимые, – заключил он.

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