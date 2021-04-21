Чехия вышлет ещё 30 российских дипломатов из-за ввода войск 1968 года

Глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в течение 48 часов 30 российских дипломатов должны покинуть территорию страны.

Главной причиной такого шага он назвал ввод войск стран ОВД в Чехословакию в 1968 году, в которой россияне принимали непосредственное участие.

– Этот ужасающий акт российской агрессии не мог пройти мимо наших глаз. Они посягнули на нашу свободу, на наш суверенитет. Тысячи наших граждан пострадали, а страна погрузилась в полнейший регресс. Извините, но высылка дипломатов — просто верх снисходительности в таком вопросе», – отметил он.

Кроме того, Чехия заявила о том, что собирается подать на Россию в Международный Суд ООН в связи с «геноцидальным характером» произошедшего. На нём, в частности, будет рассмотрено участие Петрова и Боширова к вводу войск в страну.

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