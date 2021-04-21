 

Королева Елизавета II обратилась к подданным в день своего 95-летия

21.04.2021, 17:00, Разное
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Несколько минут назад в официальном аккаунте королевы Великобритании и сегодняшней именинницы Елизаветы II появилось первое заявление, в котором зашла речь о ее супруге, принце Филиппе. Напомним, мужа королевы не стало 9 апреля на 100-м году жизни. Она поблагодарила всех как за поздравления с днем рождения, так и за послания с соболезнованиями. Ее Величество осталась очень тронута словами тех, кого оставила неравнодушным эта трагедия.

По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. 
Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире.
Я и моя семья хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в последние дни. Мы были глубоко этим тронуты и постоянно говорим о том, какое влияние на протяжении всей своей жизни принц Филипп оказывал на людей,

– заключила она, подписав свое обращение “Элизабет Р.”.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Принц Филипп и королева Елизавета IIКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, в этом году все пышные торжества по случаю юбилея королевы были отменены. Сама она со дня похорон остается в Виндзорском замке и, по слухам, может навсегда переехать туда из своей резиденции – Букингемского дворца, где прожила с мужем много лет.

Сегодня обошлось и без публичных поздравлений со стороны ближайших родственников: в Instagram-аккаунтах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принца Чарльза и герцогини Камиллы появились лишь репосты портрета королевы из ее аккаунта. А внук именинницы, принц Гарри, и вовсе накануне улетел в Лос-Анджелес.

Королева Елизавета II и принц ЧарльзКликните на фото для просмотра галереи



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