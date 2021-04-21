Ирина Безрукова, Юлия Меньшова, Татьяна Михалкова с внучкой и другие на открытии выставки в Москве

Во вторник в Музее русского импрессионизма открылась выставка “Охотники за искусством”. Его посетили Константин Эрнст, Павел Деревянко, Татьяна Михалкова, Ингрид Олеринская, Саша Ревенко, Евгений Стычкин, Ирина Безрукова, Аврора, Татьяна Михалкова с внучкой Наташей (дочь Артема Михалкова) и другие.

На экспозиции собрано более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века – от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Музей расскажет истории четырнадцати коллекционеров из Москвы и Ленинграда и их находок, многие из которых до сих пор редко демонстрируются широкой публике.

Выставка-исследование феномена коллекционирования в СССР — стране, где частная собственность была отменена, а художников преследовали за “формализм” и “декадентство”,

– гласит описание выставки на сайте музея. Посетить выставку “Охотники за искусством” можно будет до 29 августа включительно.

Татьяна Михалкова с внучкой Наташей

Ирина Безрукова Юлия Меньшова Аврора Евгений Стычкин Ингрид Олеринская Александра Ревенко Павел Деревянко Липа Тетерич Константин Эрнст