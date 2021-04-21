 

«Мой шестилетний сын тоже в списке террористов?»

21.04.2021, 16:58, Разное
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В Сыктывкаре из-за комментариев в соцсети «ВКонтакте» женщине заблокировали алименты и пособие на ребенка.

Елена Родвикова не смогла получить причитающиеся сыну алименты. На почте, куда они приходят, глянув на паспорт женщины, ее завернули: «Вы в черном списке». Елена ждет суда по уголовному делу за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Попадание в список Росфинмониторинга оставило ее с ребенком без средств к существованию.

Елена Родвикова и адвокат Владислав Коснырев. Фото: Елена Соловьева / severreal.org

Жительница Сыктывкара Елена — безработная. Раньше занималась малым бизнесом: держала цветочный магазинчик. Во время пандемии пришлось закрыть ИП — отдел находился в торговом центре, и арендную плату во время локдауна Родвикова не потянула. Встала на учет как безработная. Пособие составило 1800 рублей в месяц.

«У меня 20 лет стажа суммарно. Когда я была ипэшником, платила налоги и страховые взносы, но государство назначило мне минимальное пособие, как будто я ни дня не работала!» — возмущается Елена.

Потом центр занятости отправил Родвикову на переподготовку — на курсы пекарей-кондитеров. Выучилась, но работы найти не может: на хлебозаводах рабочий день начинается с четырех утра, 6-летнего ребенка в это время в садик не приведешь. А в прочих общепитах, по словам Елены, ей отказывают: наличие все того же ребенка плюс возраст — 46 лет. В итоге на жизнь остаются только алименты от бывшего мужа и пособие на детей до 7 лет — 6800 рублей в месяц. Семья признана малоимущей.

Видя в новостных лентах сообщения о непомерном богатстве олигархов или сытости чиновников, Елена не лезет за словом в карман. Свою страницу «ВКонтакте» она удалила недавно, а до этого не раз и не два оставляла злые комментарии в новостных пабликах. Самых злых набралось 8 штук — они и легли в основу возбужденного против Родвиковой уголовного дела.

На первый допрос Елену отвезли в конце прошлого года. Никаких повесток не было, просто позвонили в дверь. Приехав в отдел по борьбе с экстремизмом, гражданка узнала, что еще в апреле прошлого года ее комментарии отправили на экспертизу. Психолого-лингвистическую. Правда, и за психологическую, и за филологическую часть в ней отвечал один и тот же специалист — преподаватель кафедры начального образования Сыктывкарского госуниверситета Валентина Мальцева. Судя по ее странице на сайте СГУ, Мальцева обучает навыкам переговоров в туристской деятельности, русскому языку и методике преподавания в начальной школе, а также ведет практикум по постановке голоса и прошла 72-часовые курсы по технике лингвистической экспертизы. В университете она руководит центром патриотического воспитания.

Мальцева нашла в комментариях Родвиковой призывы, а следователь — признаки экстремизма.

Напоследок полицейские рекомендовали Елене впредь выражать свое мнение на кухне и пояснили, что именно там заканчивается ее свобода слова.

16 февраля женщину еще раз отвезли на допрос — уже в ФСБ. Там она провела 7 часов в присутствии трех сотрудников. Был еще адвокат по назначению, его долго ждали. Елене предлагали признать вину и потребовали у нее мобильник и пароли к нему. «Я не хотела отдавать, но они стали угрожать, что меня посадят на 6 лет и заберут ребенка в детдом. Тогда телефон я отдала и назвала пароль», — говорит Родвикова.

Несмотря на испуг, гражданка вину не признала и в протоколе допроса, подписывая его, указала, что не согласна с формулировками, использованными следователем, и что никакого умысла на преступление не имела. Больше ее на допросы не возили. А вот друзей Елены начали вызывать к следователю и демонстрировать их личную переписку с Родвиковой, интересуясь: а нет ли в написанном экстремистского подтекста?

4 марта Елене пришло СМС из банка: на вашу карту наложены ограничения. В списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга она нашла свое имя. Позвонила в банк, там пояснили: разблокировке счет не подлежит. Так Елена лишилась детского пособия.

Фото: ТАСС

«Алименты я получаю из Единого расчетного центра Минобороны, они мне пошли навстречу и стали переводить не в банк, а на почту, я деньги по паспорту получала. И вот сейчас прихожу на почту, а мне говорят: «Нельзя, ваш паспорт в черном списке». То есть теперь я вообще никак не могу получить деньги, которые даже не мои — это деньги на ребенка по закону. Он что теперь, тоже в списке экстремистов?»

Елена собирается идти в суд в интересах ребенка и требовать получения алиментов и детского пособия. Пока же она боится даже объявить сбор средств, опасаясь, чтобы в случае обвинительного приговора помогавших ей людей не обвинили в финансировании терроризма.

«Я даже не понимаю, что у меня впереди, — констатирует женщина. — В российском суде вряд ли какие-то радужные перспективы. Мне определенно грозит тюремный срок, и ребенка реально могут забрать в детский дом. Никто из родственников пока не знает — они у меня все пожилые, интернетом почти не пользуются. Боюсь, что когда они узнают, это станет ударом по их здоровью».

Елена говорит, что только после возбуждения дела поняла, как охотно соцсеть сотрудничает с полицией.

Погодите-погодите. Меньше месяца назад мы писали о том, как мурманская полиция отказала в возбуждении дела по поводу похожих, но гораздо более конкретных реплик в той же соцсети. Расстрелять и сжечь пользователи предлагали ЛГБТ-активистку — прямо под ее фотографией. Участковый тогда решил, что коли написано в интернете, то, значит, ничего реального в угрозах нет.

Я совершенно не оправдываю hate speech, но хотелось бы какого-то единства правового поля. Почему за одно и то же в одном регионе тебя даже не будут искать, а в другом, соседнем, — лишат средств к существованию и пригрозят отнять ребенка?

Еще пример. Пару лет назад лично я пыталась добиться возбуждения дела по факту ксенофобских комментариев в той же Сети. Тогда группа товарищей в десятках комментов детально описывала способы, которые нужно, по их мнению, применить для истребления цыган.

Раз за разом мне отказывали, ссылаясь на то, что соцсеть «ВКонтакте» якобы не отвечает на запросы полицейских. Дело так и не было возбуждено.

Еще? Почти год в паблике мурманского казачества «ВК» висел манифест с призывом к свержению действующей власти насильственным путем и рекомендациями по заточке ножей для последующего убийства евреев. В переписке со мной полицейские объясняли, как трудно установить пользователя «ВКонтакте» — непосильно практически. Потом материалы проверки передали в ФСБ, где след их затерялся.

Весьма избирательное правоприменение. Интересно, какие у них критерии? Безработную мать шестилетки проще расколоть, чем группу маргиналов, повернутых на расовой теории? Или все зависит от объекта ненависти, и в данном случае охраняемые лица приоритетнее, чем охраняемые законом интересы общества?

В мире уже бывали времена, когда геи, евреи и цыгане подлежали уничтожению, а новоявленная элита — поклонению. Не хотелось бы верить, что государство сознательно встает на путь реконструкции этой модели.

Татьяна Брицкая

Источник: Новая газета



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