В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield – Минздрав

В документе отмечалось, что всего по состоянию на 8 апреля с начала вакцинации в Украине испорчено 583 дозы, то есть показатель Ивано-Франковской области составляет 84%. Кроме этого, Львовская область потеряла 17 доз, Житомирская – девять, Кировоградская и Полтавская – по восемь. Винницкая, Луганская, Одесская, Херсонская области не испортили ни одной дозы вакцины.

Как это произошло, в эфире областного телеканала “Галичина” пояснил 20 апреля замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак.

По его словам, медики не использовали последнюю дозу во флаконах с вакциной, поскольку на них нет градуировки, а визуально казалось, что оставшаяся доза меньше остальных.

“Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза, чтобы не снизить эффект от вакцинации… И из-за боязни, что будет введена не та доза, получилось так, что оставалось во флаконе”, – рассказал он.

Он подчеркнул, что сейчас медикам провели дополнительное обучение и “этот вопрос уже закрыт”.

“Больше всего переживалось, чтобы эти дозы не были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет”, – добавил чиновник.

Контекст:В Украине с начала кампании по вакцинации прививки от коронавируса получили почти 478 тыс. человек, из них 477 831 вакцинирован одной дозой, а пятеро – двумя (два гражданина вакцинировались за границей).

В Украине зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). Первые два препарата поступили в страну по контрактам, которые оплатило правительство, третий – в рамках инициативы COVAX.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 40,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.

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