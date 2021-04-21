 

Высокий уровень антител не спасает от повторного заражения COVID-19 – врач-инфекционист

21.04.2021, 16:52, Новости дня
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“Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунен, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно”, – сказала Голубовская.

В то же время, осенью ситуация с COVID-19 “может существенно измениться”. По словам Голубовской, ранее медики полагали, что третья волна коронавируса будет легче, чем две предыдущие, но вирус SARS-CoV-2 “получил клинически значимые мутации”.

“Поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне сложно”, – отметила врач-инфекционист.

Контекст:По данным Центра общественного здоровья Минздрава с начала эпидемии в Украине зафиксировали более 1,2 тыс. случаев повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Глава Центра Роман Родина отмечал, что если человек переболел COVID-19, то “это не значит, что у него есть пожизненный иммунитет и он не может заболеть”. Родина подчеркнул, что переболевшие должны продолжать придерживаться противоэпидемических мер.
По словам гендиректора Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, как минимум у 20% людей, которые переболели COVID-19, не вырабатываются антитела к коронавирусу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала пандемии в Украине подтвердили более 1,97 млн случаев COVID-19 (12 162 – за последние сутки), 40 796 – летальные. Выздоровели около 1,51 млн пациентов.
В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2. 
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал 1 апреля, что в Украине выявлен “южноафриканский” штамм коронавируса, а “британский” распространился практически по всей стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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