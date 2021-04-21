Президент Польши созвал силовиков из-за наращивания Россией военного присутствия на границе с Украиной

Об этом глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сообщил в Twitter.

“Президент Дуда сегодня созвал встречу с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб с целью обсуждения российской активности вблизи границы с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно отслеживают угрозы за пределами нашей восточной границы”, – написал он.

Prezydent @AndrzejDuda zwo * a * na dzi * odpraw * z udzia * em MON, dowódców wojskowych oraz szefów s * u * b w celu omówienia aktywno * ci rosyjskiej przy granicy z Ukrain * . Si * y Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitoruj * zagro * enia za nasz * wschodni * granic * .

— Pawe * Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

RMF 24 сообщает, что встреча началась до 14.00 Варшаве.

22 апреля в парламенте Германии пройдут слушания в связи с наращиванием Россией военного присутствия у границ Украины и эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил президент Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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