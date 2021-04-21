Прилетевший на похороны деда принц Гарри дважды в частном порядке встречался с Елизаветой II – СМИ

В публикации отмечается, что королевская семья приняла решение отложить обсуждение конфликтных вопросов на другое время, чтобы сосредоточиться на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

При этом принца Гарри за время своего пребывания в Великобритании дважды встретился с Елизаветой II в частном порядке. Собеседник издания отметил, что “любовь и уважение, которые принц Гарри испытывает к своей бабушке, всегда будут непоколебимы”.

Предполагается, что принц Гарри вернется в Великобританию летом 2021 года на открытие памятника принцессе Диане.

Контекст:11 апреля принц Гарри прилетел из США на похороны деда, которые состоялись 17 апреля – супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

Это был первый приезд принца Гарри в Великобританию с момента отъезда в США после того, как в январе 2020 года они с женой Меган отказались от исполнения королевских обязанностей.

Беременная супруга принца осталась дома, ссылаясь на запрет врачей. Друзья герцогини Сассекской в разговоре со СМИ озвучили и другую причину – по их словам, жена принца Гарри не поехала на похороны, чтобы избежать к себе излишнего внимания.

За месяц до смерти принца Филиппа, 7 марта в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что заставило их отказаться от королевских обязанностей. Они также рассказали, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Старший брат принца Гарри принц Уильям стал первым из королевской семьи Великобритании, кто публично прокомментировал его интервью. 11 марта, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что их семья “совсем не расистская”, а также сообщил, что планирует поговорить с братом.

16 марта стало известно, что этот разговор между братьями состоялся, но, по мнению принца Гарри, был “непродуктивным”. После возвращения принца Гарри в Великобританию братья переговорили еще раз по телефону.

—