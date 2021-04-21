 

Володин напомнил о необходимости согласовывать митинги

21.04.2021, 16:48, Разное
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“Граждан я прошу об одном – надо исходить из закона, и только закона. У нас разрешены митинги, но они должны быть в соответствии с законодательством оформлены”, – сказал председатель ГД журналистам.

По словам Володина, недопустимо поддерживать тех, для кого страна уже не существует как суверенное государство. “Того, кто бегает и побирается с руки у шерханов и приспешников других стран – по посольствам, по консульствам”, – уверен спикер.

Ранее признанный в России иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) анонсировал несогласованные акции на 21 апреля. В МВД предупредили, что любые провокации в отношении сотрудников полиции и агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности и пресекаться немедленно.

Генеральная прокуратура напомнила об ответственности за призывы к противоправным акциям и вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия.



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