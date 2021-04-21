Ученые рассказали, как коронавирус поражает мозг

Ученые из Ливерпуля и Цюриха установили, как коронавирус поражает мозг человека. В результате у пациентов возникают ряд осложнений неврологического характера.

Попадя в мозг, коронавирус провоцирует гибель различных клеток. Как следствие, начинает наблюдаться «мозговой туман», дающий о себе знать даже спутся несколько месяцев после выздоровления. В процессе научной работы использовались трансгенные мыши, которых инфицировали высокими или же низкими дозами SARS-CoV-2. COVID-19 проникал в их мозг спустя одну неделю. Специалисты выявили инфекцию в гиппокампе, лобных областях и гипоталамусе. Отмечается, что вирусные частицы распространялись в спинном мозге при более высоких дозах заражения.

Коронавирус подает в головной мозг через обонятельную луковицу, но он присутствовал и в тех областях, которые напрямую не связаны с ней. Распространение инфекции от передней к задней части говорит о том, что у человека может ухудшиться внимание и память.

Источник: www.news-medical.net