Джанабаева объяснила, почему скрывала третью беременность
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Популярная российская певица Альбина Джанабаева объяснила фолловерам, почему ей хотелось максимально долго скрыть свою третью по счету беременность. Мыслями по этому поводу супруга Валерия Меладзе поделилась в социальной сети Instagram.
Джанабаева, когда узнала о том, что находится в положении, хотела как можно больше сохранить это в тайне. Ей было важно никого не посвящать в данный вопрос. Изо всех сил певица старалась, чтобы беременность никто не заметил.
Недавно Джанабаева подарила Валерию Меладзе долгожданную дочь. О своем положении артистка пояснила незадолго до родов. Поклонники постоянно спрашивают экс-солистку группы «ВИА Гра», почему она скрывала беременность. Пополнение в семье для Джанабаевой – личное и дорогое ощущение, которое ей хотелось хранить в себе.
Поклонники и коллеги по цеху пожелали певице хорошего настроения, а ее дочери – крепкого здоровья. Многие выразили благодарность знаменитости за честность.
Смотреть комментарии → Комментариев нет