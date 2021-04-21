Джанабаева объяснила, почему скрывала третью беременность

Популярная российская певица Альбина Джанабаева объяснила фолловерам, почему ей хотелось максимально долго скрыть свою третью по счету беременность. Мыслями по этому поводу супруга Валерия Меладзе поделилась в социальной сети Instagram.

Джанабаева, когда узнала о том, что находится в положении, хотела как можно больше сохранить это в тайне. Ей было важно никого не посвящать в данный вопрос. Изо всех сил певица старалась, чтобы беременность никто не заметил.

Недавно Джанабаева подарила Валерию Меладзе долгожданную дочь. О своем положении артистка пояснила незадолго до родов. Поклонники постоянно спрашивают экс-солистку группы «ВИА Гра», почему она скрывала беременность. Пополнение в семье для Джанабаевой – личное и дорогое ощущение, которое ей хотелось хранить в себе.

Поклонники и коллеги по цеху пожелали певице хорошего настроения, а ее дочери – крепкого здоровья. Многие выразили благодарность знаменитости за честность.