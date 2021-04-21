 

Политолог: Путин сконцентрировал внимание на наиболее острых внутренних проблемах

21.04.2021, 16:40, Новости дня
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«Социальная направленность, пристальное внимание именно к внутренним вопросам развития страны, а не к внешним громким скандалам еще раз доказывает, что президент ориентируется на реальную, а не медийную повестку дня», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Некоторые зарубежные политологи и журналисты в преддверии послания президента наперебой называли, якобы, самые страшные и главные вызовы, стоящие перед Россией,  которые, дескать, окажутся краеугольными в послании президента. Говорили об обострении на Украине, о ситуации с Алексеем Навальном, о санкциях Запада, об отношениях с Джо Байденом. Но президент вместо этого сосредоточился на реальных вызовах стране», – отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Владимир Путин сосредоточил внимание на том, что волнует сегодня подавляющее количество россиян – о жизненном уровне и качестве жизни, о решении демографической проблемы, помощи отечественной науке и развитии инфраструктуры, перечислил собеседник.

В этой связи странным выглядит удивление по поводу того, что президент не уделил внимания, например, Украине, заметил Матвейчев. «Любому разумному человеку понятно, что ни на какие нападения ни на кого – тем более, на Россию – Украина сейчас не способна. Владимир Зеленский пытается военным спектаклем поднять свой рейтинг на фоне экономического коллапса и чудовищного положения в стране с COVID. Так зачем главе нашего государства вестись на этот цирк?», – задается вопросом эксперт.

Матвейчев отметил, что острота социальных вопросов, господдержка отдельных групп населения приобрела особенную остроту и важность на волне последствий пандемии коронавируса, до сих пор еще не пройденной до конца. «В этом смысле трудно переоценить объявленные Путиным и продление материнского капитала, и помощь неполным семьям, и систематизацию помощи государства в трудоустройстве граждан», – считает политолог.

«Меня, как человека науки, особенно впечатлила анонсированная президентом масштабная поддержка  фундаментальных исследований. Очень воодушевляет то, до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд рублей», – отметил профессор Матвейчев.

Послание содержало информацию, близкую и интересную максимально широкому кругу граждан, далеко не в последнюю очередь – жителям регионов, подчеркнул собеседник. «В частности, это сообщение президента об упрощении газификации частных домов. Эта проблема долгие годы была камнем преткновения для многих сельских жителей, дачников. Рядом с ним идет газовая труба, а оплатить отводку от нее до их участка – пресловутую «последнюю милю» они не могут из-за дороговизны. Газпром и «Межрегионгаз» не хотели до сих пор этим заниматься, но теперь придется», – констатировал Матвейчев.

Важный, но на первый взгляд, неприметный вопрос о газификации частных домов, связан с двумя важными моментами, отметил собеседник. «Это огромная программа, которая даст гигантский кумулятивный эффект: толчок к развитию получат  и металлургия, и трубопрокат, и строительная отрасль, – отметил Матвейчев. – Газпром начнет, наконец, в полной мере осваивать огромный внутренний рынок. То есть, поднимая уровень жизни соотечественников, мы будем одновременно развивать внутренний спрос, диверсифицировать экономику».

Во-вторых, «и в истории с газификацией, и по другим сюжетам» президент несколько раз указал на необходимость ликвидации бюрократического крючкотворства, подчеркнул эксперт. «Административные препоны  замедляют или искажают смысл поручений президента, которые требуют безусловного исполнения в намеченные сроки. Антибюрократический пафос послания Путина был столь же четко выражен, как и социальная его направленность», – отметил Матвейчев.

В послании Федеральному собранию, которое президент озвучил в среду, глава государства уделил особое внимание социальным проблемам.

В частности, Путин говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в России будут назначены выплаты в  5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях.  Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания будет подготовлен оперативно. Правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, содержавшиеся в обращении президента, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС.

Напомним, нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории РФ и 17-м – для Путина.



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