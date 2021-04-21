 

Создан способный работать в пандемию робот-бармен

21.04.2021, 16:40, Новости дня
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В Швейцарии создали робота-бармена Barney, способного смешивать разные напитки, в том числе алкогольные, устройство способно дезинфицировать себя, его стоимость составляет порядка 120 тыс. швейцарских франков (более 130 тыс. долларов США).

Разработка компании F&P Robotics может смешивать до 16 разных алкогольных и восьми газированных напитков, она также предлагает гостям пиво и игристое вино, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Посетители заказывают напитки с помощью смартфонов, робот информирует о готовности заказа на мониторе перед барной стойкой. Что особенно важно в пандемию, машина дезинфицирует сама себя.

Другая версия Barney умеет готовить разные варианты кофе, оба устройства синтезируют речь и «беседуют» с гостями.

Индустрия развлекательных питейных заведений в мире вступила в кризисную фазу с приходом пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения в работе баров и пабов, введенные во многих странах, стали серьезным ударом для бизнеса.

В компании сообщили, что количество запросов на таких роботов выросло в два раза по сравнению с 2020 годом. «Наш робот точно может стать преимуществом для потенциальных покупателей, которые хотят, чтобы их бармен мог работать круглосуточно, подавая гостям именно те напитки, которые они ходят, и избегая при этом лишних контактов между людьми», – сказал глава отдела продаж F&P Robotics Гери Коломбо.

Ранее в Гонконге открыли полностью бесконтактный чайный бар, который обслуживается роботом RoboTea.



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