Нехватка сна в среднем возрасте – фактор риска деменции в будущем



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Сон и деменция

Нарушения паттернов сна часто сопровождают болезнь Альцгеймера. Ученые предполагают, что изменение цикла сна и бодрствования – следствие изменений в мозге, характерных для этого нейродегенеративного заболевания.

Продолжительность сна – еще один аспект, который связан с риском деменции. Несколько исследований показали, что нехватка сна связана с риском когнитивных нарушений, а в пожилом возрасте сокращение его продолжительности связано с вероятностью развития болезни Альцгеймера. Ученые затруднялись сказать, являются ли нарушения сна ранним симптомом деменции, или же они – ее фактор риска.

Изменения в организме, которые связаны с деменцией, развиваются в течение 20 лет и более. Однако большая часть старых исследований не длилась дольше 10 лет. В наиболее продолжительных исследованиях обычно участвовали люди от 65 лет. Поэтому связь нарушений сна в более молодом возрасте с деменцией практически не изучена.

Длительное исследование подтвердило роль недосыпания

В новом исследовании ученые проанализировали данные, которые были получены при наблюдении примерно за 8 тысячами британцами в течение как минимум 25 лет. Продолжительность сна участников исследования была известна с их слов. Кроме того, часть из них некоторое время носила трекеры сна для объективного измерения его продолжительности.

В начале исследования участникам исследования было 50-60 лет. Его результаты показали, что у людей, которые в таком возрасте спят не более 6 часов в сутки, риск деменции повышен по сравнению с риском тех, кто спит не менее 7 часов.

У людей 50-70 лет, которые систематически спали мало, риск деменции увеличивался на 30%, независимо от того, были ли у них другие факторы риска ее развития.

«Вероятность того, что практически за три десятилетия до развития деменции нарушения сна были ее симптомом, действительно низка. Поэтому это прекрасное исследование, которое дает доказательства того, что нарушения сна – действительно фактор риска [деменции]», – сказала The New York Times профессор Кристин Яффе (Kristine Yaffe) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая не участвовала в исследовании.

Однако сами авторы исследования отмечают, что дизайн этого исследования не позволяет точно утверждать, являлась ли именно нехватка сна причиной деменции у участников.

«Многие из нас сталкивались с плохим ночным сном и, вероятно, знают, что это может краткосрочно влиять на нашу память и мышление. Может ли паттерн сна оказывать долгосрочное влияние на риск деменции – интригующий вопрос», – сказала Сара Имарисио (Sara Imarisio), глава исследовательского отдела британской Организации исследования болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Research UK).

Имарисио добавила, что сегодня не существует «волшебной пули», чтобы предупредить деменцию. Однако научные данные указывают, что отказ от курения, контроль потребления алкоголя, физическая и психическая активность, хорошая диета – факторы, которые способствуют здоровому старению мозга.