В Печерском районе Киева обстреляли дорожных рабочих. Одного ранили в ногу

Неизвестный подъехал к бригаде рабочих на белом автомобиле “Renault Trafic”. Между ними началась словесная перепалка. В результате мужчина открыл огонь.

Первый выстрел был в воздух, а следующий уже в людей. Ранение получил механизатор фрезы, его госпитализировали.

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Столичные полицейские уточнили, что мужчина попал механизатору в ногу. Стрелка задержали в течение, сообщили в полиции Киева. Чтобы найти мужчину, в Киеве ввели режим спецоперации.

Благодаря камерам видеонаблюдения, патрульные определили направление движения автомобиля. Мужчина оставил машину в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. Полицейские остановили машину на проспекте имени Валерия Лобановского и задержали нападавшего.

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