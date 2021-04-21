Борьба с контрафактным топливом: ГФС опубликовала разъясняющее видео

Отмечается, что каждый литр контрафактного топлива означает недополученные государством 7 гривен акциза. В то же время легальный бизнес готов снижать цены на топливо в случае прекращения функционирования теневого рынка.

ГФС по итогам января-марта 2021 изъяла незаконного топлива на сумму свыше 500 млн грн и демонтировала 151 незаконную АЗС. При этом, как отмечает глава ГФС Мельник, государству необходимо усовершенствовать систему учета импорта, производства и реализации горюче-смазочных материалов.

“Сегодня наше внимание сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов. “Теневики” проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно – и каждого из нас. На видео вы увидите то, как благодаря применению подобных “схем” государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривен. Однако аналитические возможности службы позволяют нам выявлять любые теневые схемы на рынке топлива. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года, которые я приводил недавно”, – написал Мельник.

Он добавил, что совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну.

“В отличие от “теневиков”, схема нашей работы проста: деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники – пойти на скамью подсудимых”, – заявил глава Госфискальной службы.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/videos/452229595852112/

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