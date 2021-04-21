 

“Подвели знания математики”. Суд закрыл производство против из участников нападения на экс-нардепа Найема

21.04.2021, 15:58, Новости дня
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“Судья Татьяна Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину по истечению сроков досудебного расследования. Это тот самый Саитов, который два года назад вместе с подельниками скрылись с места нападения на Бессарабке”, – написал он.

Найем напомнил, что сразу после инцидента Саитов сбежал за границу и скрывался от следствия до сентября 2019 года. Его действия были квалифицированы как хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести, а самого фигуранта объявили в розыск.

“Умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Ознакомление с материалами у них заняло около полугода. А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, госпожа Овсепьян посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию”, – рассказал экс-нардеп.

При этом он подчеркнул, что в связи с розыском Саитова производство неоднократно приостанавливалось и, согласно закону, в этот период сроки расследования не начисляются. Следовательно, по его расчетам, до завершения досудебного расследования остается 20 дней. 

“Вполне возможно, что судья пользуется каким-то своим календарем. Она утверждает, что посчитала сроки следствия исходя из постановлений прокурора. Мои адвокаты сделали аналогичные расчеты и судя по всему, ее явно подвели знания математики”, – написал Найем.

Он добавил, что его адвокаты уже готовят апелляцию. В то же время, экс-нардеп уверен, что нападавшие выбрали тактику затягивания процесса, чтобы по истечении пяти лет дело было закрыто в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10220635427941682

Контекст:Инцидент с участием бывшего тогда нардепом Найема произошел вечером 30 апреля 2018 года в центре Киева. Найем утверждал, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя, чеченцы по национальности, избили политика. Найему сломали челюсть и он три недели лечился в больнице.
Шевченковский райсуд Киева назначил участнику драки Магомеду-Салиху Саитову круглосуточный домашний арест, Ахмеду Саитову и Умалу Тимербулатову – ночной домашний арест. Позднее Тимербулатову смягчили меру пресечения.
По информации правоохранителей, четвертый участник избиения – Магомед-Амин Саитов – сразу после инцидента купил в интернете билет на самолет и улетел из Киева в Баку. Удар Найему в лицо, по предварительным данным, нанес именно он. Саитова задерживали в Азербайджане, но позже отпустили под личное обязательство. Позднее он вернулся в Украину и был отправлен под домашний арест.
Летом 2020 года Найем сообщил, что суд полностью оправдал троих из четырех обвиняемых. Он отметил, что будет подавать апелляцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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