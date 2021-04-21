Телеканал “Дом” считает, что в сюжете о “радикалах” нет оскорблений от имени канала, но видео удалили

Канал, который запустили как медиа для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, рассказал зрителям, что в Украине есть “радикалы”. В частности, авторы сюжета упомянули “Справочник символов вражды”, опубликованный Хельсинкской правозащитной группой. Они отметили, что в там “рядом со свастикой и эмблемой СС оказалась и символика украинских националистических организаций, таких как С14, “Национальный корпус”, “Традиция и порядок”.

Также в сюжете утверждалось, что “экстремистские действия некоторых сторонников националистических группировок играют на руку российской пропаганде”.

Сейчас видео недоступно.

19 апреля на сайте “Нацкорпуса” обнародовали заявление, в котором партия потребовала извинений от канала “Дом” и обвинила медиа в распространении “нарративов российской пропаганды”.

“Сюжет “Радикалы в Украине. Разбор” имеет признаки специальной информационно-психологической операции против интересов Украины, нарушает все стандарты журналистики, этики и здравого смысла и имеет признаки действий, направленных на разжигание национальной вражды и дискриминации по признакам политических убеждений”, – заявили в политсиле.

Редакция канала считает, что видео не распространяет “кремлевские нарративы”, а наоборот, разрушает их. Представители медиа убеждены, что четко указали на недопустимость дискриминаций в Украине.

“Никаких оскорблений от имени канала на чей-либо адрес в сюжете нет. Судить о качестве сюжета должны не политические игроки, а наши коллеги из медиа и организаций саморегуляции. Поэтому мы решили направить данное видео на рассмотрение профессионального сообщества. До финального рассмотрения мы убираем его с YouTube-канала”, – сказано сообщении.

В заявлении отмечено, что целью сюжета было противодействие российской пропаганде, а не распространение стереотипов.

“Сюжет был опубликован в тот же вечер 11 апреля, когда в программе “Вести недели с Дмитрием Киселевым” было заявлено, что Украина – “фашистское государство”. Канал [“Дом”] выполняет миссию по информированию именно той части граждан, которые доверяют таким заявлениям Киселева. Сейчас у нас у всех одно дело – защита Украины от российской агрессии”, – добавили в редакции медиа.

https://www.facebook.com/kanalDOM/posts/311014547205279

Контекст:О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV тогдашний министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. С 1 марта 2020 года канал начал вещание на оккупированные территории.

Канал “Дом” работает также на платформе YouTube. По состоянию на момент выхода заметки на аккаунт канала подписаны 137 тыс. человек.

27 февраля 2020 года “Детектор медиа”, ссылаясь ин свои источники сообщил, что новый вещатель получил название “Дом” с двуязычным логотипом (“Дом”/”Дім”), но 2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название “Дом” для телеканала и переоформил для него лицензию. Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.

“Главная наша цель – донести основной наш месседж, что Украина – это наш общий дом и “мы” – это главное наше слово, где бы мы ни жили”, – говорила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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