 

Незаконные акции сторонников Навального на Дальнем Востоке провалились

21.04.2021, 15:54, Разное
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Согласно информации с сайта в поддержку блогера, на площадь Ленина в центре Благовещенска должны были прийти 1088 человек. Именно столько отметились на сайте “Свободу Навальному”.

Но 21 апреля выйти в поддержку блогера никто не пожелал. Очевидцы сообщили, что площадь Ленина в Благовещенске осталась пустой.

Похожая ситуация в других городах Дальнего Востока. В Магадане при ожидаемой организаторами незаконной акции явке в 350 протестующих пришли не более 40 человек.

На центральную площадь Южно-Сахалинска пришли 80 человек. При этом на сайте в поддержку блогера зарегистрировались 800 сторонников. Реальная явка – в 10 раз меньше ожидаемой.

В Чите на сайте “Свободу Навальному” заявлено более тысячи протестующих. Вышли только три человека.

Во Владивостоке организаторы незаконной акции планировали вывести 5,9 тысячи человек – именно столько зарегистрировались на сайте. По оценке местных СМИ, реальная явка составила около 300 человек.

В благовещенске из 1088 человек за Навального не вышел никто pic.twitter.com/5Cs4wsJag7

— Эксклюзивная политика (@exclusivepolicy) April 21, 2021

Мосгорсуд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный – 2,8 года в колонии общего режима. Блогер признан виновным в мошенничестве по делу “Ив Роше” и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.



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