 

Capital: Военных экспертов Франции впечатлили перспективы российского «Посейдона»

21.04.2021, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французское издание Capital рассказало своим читателям о российских военных разработках. Как оказалось, европейских экспертов впечатлили перспективы новой торпеды ВМФ РФ «Посейдон».
Оружие и военная техника РФ считается одной из лучших в мире. Уже сейчас для принятия на вооружение армии РФ готовится новый тип беспилотных подводных аппаратов. Французское издание Capital опубликовало материалы о торпедах 2М39, более известными, как «Посейдон». Мощности уникального орудия позволяют ему нанести максимальный урон вероятному врагу. Эта возможность обеспечивается наличием ядерной энергоустановки.

Для доставки боеприпасов к берегам вероятного противника Военно-морской флот РФ использует подводную лодку «Хабаровск». Сейчас разработка данной субмарины подходит к финальной стадии, уже в конце 2021 года судно спустят на воду. Одним из преимуществ подводной лодки является низкий уровень шума при ее работе, что позволит подойти к условному врагу максимально близко, не рискуя быть обнаруженной. 113-метровый «Хабаровск» весит 10 тысяч тонн, его крейсерная скорость достигает 50 километров в час. На борту судна одновременно перевозятся порядка сотни человек экипажа и до шести торпед типа «Посейдон» с максимальной скоростью 100 километров в час. В автономном режиме они поражают свою цель в радиусе свыше 10 тысяч километров. Глубина погружения орудия составляет одну тысячу километров.

Особенно впечатлила французских экспертов, консультирующих редакцию Capital, термоядерная боеголовка, сопоставимая по мощности с «Царь-бомбой». При необходимости такая ракета может быть активирована прямо в водных глубинах в непосредственной близости с берегом. Такой взрыв приведет не только к возникновению огромной волны, но и увеличит ее разрушительную силу повышенным уровнем радиации. Есть в арсенале «Хабаровска» и обычные ракеты, которыми можно уничтожать наземные базы или военные корабли. В планах Минобороны РФ в ближайшее время обеспечить войска страны как минимум четырьмя подобными суднами.

Источник: politros.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Мнение: О смеющихся над «старцем Джо»

19.02 / Россия отказывается играть в политические игры Ирана

14.04 / Солист группы “Иванушки International” Кирилл Андреев станет дедушкой

06.10 / Мнение: Работа на метеостанции, любовь немцев к Путину и нужно ли возвращать советские вклады

07.12 / Зад на «четвёрку»! – Личное мнение

08.09 / Мнение: Пашаев посадил Ефремова на 8 лет! А мог бы на 6 или меньше…

31.10 / Для поддержки отечественного автопрома в России запретят продажу иностранных внедорожников

15.09 / Мнение: О новом повышении пенсионного возраста – уже скоро

11.03 / «Неудачно увеличили грудь» – Маша Малиновская рассказала о провальной пластике бюста

16.02 / Любовь и курицы – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика