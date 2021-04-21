Capital: Военных экспертов Франции впечатлили перспективы российского «Посейдона»

Французское издание Capital рассказало своим читателям о российских военных разработках. Как оказалось, европейских экспертов впечатлили перспективы новой торпеды ВМФ РФ «Посейдон».

Оружие и военная техника РФ считается одной из лучших в мире. Уже сейчас для принятия на вооружение армии РФ готовится новый тип беспилотных подводных аппаратов. Французское издание Capital опубликовало материалы о торпедах 2М39, более известными, как «Посейдон». Мощности уникального орудия позволяют ему нанести максимальный урон вероятному врагу. Эта возможность обеспечивается наличием ядерной энергоустановки.

Для доставки боеприпасов к берегам вероятного противника Военно-морской флот РФ использует подводную лодку «Хабаровск». Сейчас разработка данной субмарины подходит к финальной стадии, уже в конце 2021 года судно спустят на воду. Одним из преимуществ подводной лодки является низкий уровень шума при ее работе, что позволит подойти к условному врагу максимально близко, не рискуя быть обнаруженной. 113-метровый «Хабаровск» весит 10 тысяч тонн, его крейсерная скорость достигает 50 километров в час. На борту судна одновременно перевозятся порядка сотни человек экипажа и до шести торпед типа «Посейдон» с максимальной скоростью 100 километров в час. В автономном режиме они поражают свою цель в радиусе свыше 10 тысяч километров. Глубина погружения орудия составляет одну тысячу километров.

Особенно впечатлила французских экспертов, консультирующих редакцию Capital, термоядерная боеголовка, сопоставимая по мощности с «Царь-бомбой». При необходимости такая ракета может быть активирована прямо в водных глубинах в непосредственной близости с берегом. Такой взрыв приведет не только к возникновению огромной волны, но и увеличит ее разрушительную силу повышенным уровнем радиации. Есть в арсенале «Хабаровска» и обычные ракеты, которыми можно уничтожать наземные базы или военные корабли. В планах Минобороны РФ в ближайшее время обеспечить войска страны как минимум четырьмя подобными суднами.

Источник: politros.com