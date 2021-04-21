Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Хорошее. Рабочее обычное состояние», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя президент после второго укола от коронавируса, передает РИА «Новости».

Ранее в среду глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что у всех граждан РФ должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью был сформирован коллективный иммунитет.

Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.