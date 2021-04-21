 

Вблизи места исчезновения индонезийской подлодки нашли нефтяное пятно

21.04.2021, 15:46, Новости дня
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Нефтяное пятно обнаружено недалеко от места, где находилась подлодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перед исчезновением, информирует агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

Минобороны сообщает, что два корабля ВМС, оснащенных гидролокаторами, были направлены в район исчезновения для помощи в поисках, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. На борту подводного аппарата находятся 53 человека.

Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров.



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