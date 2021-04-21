 

Марка Peugeot повысила цены в РФ на кроссоверы 3008 и 5008 с апреля

21.04.2021, 15:42, Новости дня
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На российском рынке увеличилась стоимость новых кроссоверов Peugeot 3008 и 5008.

В частности, удорожание относится к версии 3008 GT которая теперь доступна на 2% дороже от первоначальной стоимости. Кроме того, цена на кроссовер 5008 увеличилась на 1,8%. Напомним, первая модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и теперь продается от 2,47 млн рублей. Что касается версии 3008 2020 года выпуска, то ее цена достигает 2,62 млн рублей.

Вместе с тем цена на 5008 с 1,6-литровым мотором и 2020 года выпуска составила 2,66 млн рублей. Также указано, что дизельная версия кроссовера 5008 2021 и 2020 годов выпуска продается от 2,81 млн рублей. Остальные подробности о моделях и их цене пока не указаны.



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