Компания Mercedes-Benz анонсировал новый компактвэн EQT

Немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил о выходе нового электрического минивэна EQT.

В частности, предложенная новинка займет место на ступень ниже, чем популярная серия V-Class. Официальная премьера электрокара пройдет 10 мая в рамках онлайн-трансляции. На данный момент автомобилю дали название Concept EQT, однако в дальнейшем на рынке он появится под именем T-Class.

Покупатели смогут приобрести новинку как с электрическим агрегатом, так и с бензиновыми моторами. По представленному тизеру очевидно, что автомобиль оснащен увеличенной радиаторной решеткой, узкими светодиодными фарами, а также имеет крупный значок бренда. Продажи электрокара намерены начать к следующему году.