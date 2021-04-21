 

Компания Mercedes-Benz анонсировал новый компактвэн EQT

21.04.2021, 15:42, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил о выходе нового электрического минивэна EQT.

В частности, предложенная новинка займет место на ступень ниже, чем популярная серия V-Class. Официальная премьера электрокара пройдет 10 мая в рамках онлайн-трансляции. На данный момент автомобилю дали название Concept EQT, однако в дальнейшем на рынке он появится под именем T-Class.

Покупатели смогут приобрести новинку как с электрическим агрегатом, так и с бензиновыми моторами. По представленному тизеру очевидно, что автомобиль оснащен увеличенной радиаторной решеткой, узкими светодиодными фарами, а также имеет крупный значок бренда. Продажи электрокара намерены начать к  следующему году.



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