Мнение: Навальный, к сожалению, не умрет…



Естественно, не умрет, во-первых, это стало бы очень вовремя, для его кураторов, сегодня, в день обращения Путина к Федеральному Собранию. Также, он останется жив, к сожалению, для т.н. команды – потому что лучше бы хайпа придумать было нельзя товарищам Волкову и другим – ведь, объективно, из "лидеров" протеста в России осталось вообще никого. Кроме Любы Соболь, что отдельно смешно.

Да и вообще – по старой доброй, именно, либеральной традиции, скрипач не нужен. Ну, подсчитайте, сколько плюсов от дохлой шкурки Алеши? Даже для, между прочим, Джоан Роулинг – которая внезапно вписалась за Навального. За Ассанжа ей боязно, после скандала, что она посмела сказать о том, что у людей лишь только два пола (М и Жо) ее итак загнобили, а так – какой классный шанс реабилитироваться.

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Ну, правда?

1) На "Эхо Москвы" хоть Виктор Шендерович, хоть еще куча думающих людей с прекрасными лицами в голосину орут, что Леша МЕДЛЕННО УМИРАЕТ (кстати, как все мы, вопрос лишь в скорости) и в этом виновата российская власть и российский народ.

2) Иностранные СМИ, я по работе проверял, все в падучей бьются – Россия убивает Навального. Кстати, как бодрого Сенцова и бодрую Савченко. Реально, в Кремле сидят непрофессионалы – ни отравить, ни голодом заморить, ни танком неугодных переехать.

3) Евгения Марковна Альбац уже даже тонко намекнула, что Навальный – это такой Иисус Христос, который дескать вернулся в Россию, а по факту сам залез на Крест. Правда, не уточняется, когда библейского героя, сейчас будет с моей стороны, безобразие, заранее, пардоньте – кормили через попу. Да и вообще, когда у Иисуса была дорогая съемная квартира и он возил семью дорого по заграницам?

4) Опять же, а как взлетела бы местная популярность Алеши? Его хоть сайт, хоть ТГ-канал, хоть что-то еще – накручены ботами. Тот проект, где они там 500 000 хотели набрать – вроде их не набрал или сделал это недавно. Что странно, ведь киношку-то посмотрели 100 000 000 зрителей! Но считать, в смысле, хоть счетными палочками, хоть на счетах, хоть на телефоне с особо скругленными уголками – это не для думающих людей с критическим мышлением!

С ними вообще скучно и они это понимают. Лешка слил оппозицию под ноль, хотя с тем же Гозманом, Шендеровичем и Собчак это было не сложно. Все предсказуемо, все банально. Те же США уже не стесняются нам за Навального предъявлять, что-то требовать лично для него. Представители страны, где сидит больше всего народу в мире что-то визжат…

Смотреть ролики ФБК, тоже мне по работе понадобилось и то – с комментариями других людей – это надо иметь либо очень крепкую нервную систему, либо не иметь мозга. Т.к. нервы у меня ни к черту – я не смог. Потому что сытая харя Волкова, призываяющая куда-то выходить у меня вызывает одно чувство, а монитор я менять не хочу.

Так что Алеша будет жить, Джоан Роулинг поставит галочку, Виктор Шендерович продолжить сходить с ума, хотя куда больше, а Путин опять показал, что он Бог и говорят, сегодня, в Москве будет самый большой дождь за довольно продолжительное время. В смысле, опять хомяков выйдет мало и мы в очередной раз убедимся, кто тут власть.

Не могу сказать, что я расстроюсь. После зимних шмитингов сегодня сильно спокойнее. И Навальный под присмотром, и дурачков пересчитали, и тех, кого можно было вылечить – все-таки вылечили.

Счастья вам.

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