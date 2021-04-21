 

Скандалы: Размер взяток – больше, взяточников — меньше

21.04.2021, 15:24, Разное
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Число осужденных коррупционеров в России упало до самого низкого уровня с 2012 года

В 2020 году в России 6948 человек были осуждены по делам, в которых коррупция — основная статья по приговору, следует из данных судебной статистики. Это самый низкий показатель с 2012 года, когда суды вынесли приговоры 6014 коррупционерам, обнаружили «Открытые медиа». При этом судебная статистика свидетельствует о продолжающемся росте среднего размера взятки.

Так, число осуждённых за взятку размером более 1 млн рублей с 2012 по 2020 год выросло в 12 раз — с 76 до 944 человек. Количество осуждённых за взятку от 150 000 до 1 млн рублей за 8 лет увеличилось с 203 до 1394.

Фигурант одного из самых громких коррупционных дел последних лет, экс-полковник Дмитрий Захарченко, уже приговорен за взятки к 12,5 годам лишения свободы. Недавно суд начал рассматривать еще одно его дело Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

И, наоборот, число осуждённых по размеру минимальной взятки — до 1000 рублей — за тот же временной период сократилось почти в два раза: с 1845 до 1072.

Тем не менее суды снисходительно относятся к коррупционерам. В 2020 году установлен новый рекорд по доле осуждённых, получивших в качестве основного наказания условное осуждение — 32,7%. В 2012 году условный срок получили около четверти приговорённых по основной квалификации по делам коррупционной направленности.

Только около 15% осуждённых получили реальное лишение свободы — 1035 из 6948. Правда, стоит отметить, что доля осуждённых по коррупционным делам, приговорённых к реальным срокам, продолжает ежегодно увеличиваться. Но большинство из них получает небольшие сроки. Например, в 2020 году 593 из 1035 приговорены к срокам до 3 лет включительно, и только у 33 осуждённых наказание свыше 8 лет лишения свободы.

Основным видом наказания для коррупционеров кроме условного осуждения остаётся штраф (3173 или 46% от общего числа осуждённых).

Но в 2020 году сумма назначенных штрафов по коррупционным делам упала в два с лишним раза по сравнению с 2019 годом. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году суммарный штраф в качестве основного наказания по статьям Уголовного кодекса 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 291.2 «Мелкое взяточничество» составил 624,3 млн рублей. Ещё 1,042 млрд рублей — штрафы по тем же статьям в качестве дополнительного наказания. Итого — около 1,67 млрд рублей. В 2019 году сумма назначенных штрафов превышала 3,5 млрд рублей (663,9 млн рублей в качестве основного наказания и 2,893 млрд рублей в качестве дополнительного наказания).

Игорь Терентьев



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