Скандалы: Сергею Шлякову не удалась роль «великого комбинатора»

Продавать должность губернатора Ярославской области экс-замглавы МЧС помогал рецидивист

К пяти годам колонии общего режима приговорил во вторник, 20 апреля, Хамовнический райсуд бывшего замглавы МЧС Сергея Шлякова, который пытался продать экс-сенатору Юрию Удалову должность губернатора Ярославской области. За свои услуги «великий комбинатор» выманил у «клиента» 66 миллионов рублей. Искрометная идея по «раскулачиванию» Удалова пришла в голову Шлякову в августе 2015 года. Тогда Удалов, ставший после своего «сенаторства» советником главы МЧС, сообщил Шлякову, что недоволен своим положением и мечтает занять пост «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации». Шляков не растерялся и решил помочь товарищу осуществить его мечту. Он вовлек в дело знакомого решальщика Юрия Кузнецова, который обычно представлялся «бывшим охранником Леонида Брежнева». Тот вышел на Удалова и предложил за вознаграждение подготовить пакет документов в администрацию президента России.

Однако мечте так и не суждено было сбыться — в 2016 году место губернатора занял другой человек.

Удалов расстроился, но Кузнецов и его сообщники стали заверять зажиточного карьериста, что смогут устроить того на должность губернатора Рязанской области. Махинаторы при этом предупредили, что Удалову придется сначала потрудиться на посту главы Чеховского района Московской области, а затем его назначат врио главы Рязанской области. На худой конец Удалову прочили место в правительстве Подмосковья.

Мошенники постоянно требовали у потерпевшего крупные суммы, подогревая его пыл новостями о неких переговорах в его интересах.

В итоге, подсчитало следствие, с ноября по декабрь 2016 года, у Удалова на карьеру, а вернее в карман недобросовестных граждан, ушло порядка 65,7 млн. рублей. Терпение его лопнуло в 2018 году — в очередной раз, оставшись без должности, мужчина отправился в правоохранительные органы. Вскоре Шляков и его сообщники — ранее судимый житель Санкт-Петербурга Александр Казарцев, бизнесмен Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов — были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе Хамовнического суда, самый большой срок получил Александр Казарцев — 6,5 года колонии общего режима. Бывшему замглавы МЧС и Сергею Онищенко назначили по 5 лет колонии, а Юрий Кузнецов отделался 4,5 года тюрьмы.

Дарья Федотова