Уровень теневой экономики в Украине вырос – Минэкономики

По мнению авторов отчета, рост теневой экономики был ожидаемым.

“Введенные ограничительные меры с целью защиты населения от биологической опасности своим последствиям имели уменьшение деловой активности (как внутри страны, так и за ее пределами) и, соответственно, существенный рост убытков в экономике. При таких условиях стремление бизнеса уменьшить риски потери ресурсов в условиях высокой неопределенности является естественным”, – сказано в отчете.

Большинство видов экономической деятельности за 9 месяцев прошлого года показали тенденцию к росту уровня теневой экономики. Наибольший уровень тени зафиксирован в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 54% валовой добавленной стоимости отрасли, что на 22 пункта больше показателя за девять месяцев 2019 года.

Среди факторов, которые влияют на тенизацию экономики, министерство назвало низкий уровень защиты прав собственности, недостаточную эффективность судебной системы, высокий уровень коррупции.

Контекст:Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта на заседании правительства заявил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.

По оценке Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса”. По данным регулятора, ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022–2023 годах.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

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