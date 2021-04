“Что Аллегрова делает в аккаунте Билли Айлиш?” Поклонники раскритиковали новый образ 19-летней американской певицы

Певица позирует в кадре в белом кардигане с вертикальным ажурным узором, застегнутом на все пуговицы.

“Дела грядут”, – написала Айлиш.

“Алла Пугачева”, – на русском языке прокомментировали новый образ певицы пользователи сети.

“Что [69-летняя российская певица Ирина] Аллегрова делает в аккаунте Билли Айлиш?” – интересуются в комментариях поклонники Айлиш из РФ.

“Мгновенно повзрослела до 47 лет”, – написали в комментариях фолловеры на английском языке.

“Теперь она выглядит старой”, – отреагировали на фото подписчики певицы.

Айлиш не реагирует на комментарии, которых с момента публикации снимка написано более 119 тыс.

Контекст:Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

В марте артистка сменила образ, став блондинкой. Певица периодически экспериментирует с образами и стилями.

