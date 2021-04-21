 

Рубль окреп после заявления Путина о международных отношениях

21.04.2021, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимири Путин в ходе выступления затронул тему международных отношений. Он заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет защищать в рамках международного права.

При этом российский лидер подчеркнул, что по отношению к России не стоит вести себя высокомерно и эгоистично. В противном случае РФ будет вынуждена отвечать. Путин напомнил, что наша страна, в отличие от некоторых, ведет себя сдержанно и скромно на международной арене и настроена дружелюбно.

По словам Владимира Путина, Россия положительно настроена на выстраивание хороших отношений с другими странами и приветствует равноправие во всем мире. В связи с этим российский лидер призвал мировое сообщество придерживаться тех же соображений и брать пример с нашей страны. Он подчеркнул, что важно создать в мире среду бесконфликтного существования.

После таких слов российская денежная единица выросла на торгах на 60 копеек.

Курс доллара расчетами “завтра” на 13.55 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, а евро – на 50 копеек, до 91,92 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал данные о подготовке госпереворота в Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов

12.11 / Эксперты издания NI перечислили главные угрозы РФ для США в Арктике

10.07 / Вдыхание антисептика может вызвать тяжелое похмелье у чувствительных людей

27.08 / Мнение: Бесполезное суперсудно, откат Калифорнии в Средневековье и санкции против российской вакцины

09.02 / В SpaceX открыли предзаказы на подключение спутникового интернета Starlink

30.07 / «Это уже совсем за гранью добра и зла»: Глызин отреагировал на слухи о своей смерти

18.02 / Депутат Пискарев: ЕСПЧ неуклюже пытается “выгородить” Навального

12.03 / Мнение: О дерзких мечтах нынешних российских молодых

02.11 / Анфиса Чехова рассказала о неожиданном знакомстве в Сети

23.12 / Законопроект об иноагентах принят с учетом мнения общественности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика