 

Американец объяснил, в чем отличие между русскими и украинцами

21.04.2021, 14:54, Разное
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Американский Блогер Джейкоб объяснил, в чем отличие между русскими и украинцами. Бывший житель США сравнил образ жизни и особенности психологии двух народов.
Иностранцы часто называют представителей разных национальностей бывшего Советского Союза русскими. Американский блогер Джейкоб разъяснил посетителям своего профиля, чем отличаются жители РФ и украинцы. В своих выводах он руководствовался как своими впечатлениями, так и опытом своих друзей из США.

Блогер уже пять лет проживает на территории России, рассказывая о своей жизни в Сети. Плотно общаясь с россиянами, он делится впечатлениями со своими зрителями в интернете. Как и многие зарубежные гости страны, он не видит особой разницы между украинцами и русскими. Как и европейцы, американцы часто уверены, что жители РФ очень любят борщ, в то время как на Украине предпочитают сало. На основании опыта своих бывших сограждан, Джейкоб отметил маркеры, присущие жителям соседствующих стран.

Так, подруга блогера пояснила ему о разном произношении буквы «г», в отличие от четкого русского звука «г», в украинском языке он фрикативный, более похожий на «х». По признанию ряда иностранцев, именно этот признак позволяет им безошибочно определять уроженцев Незалежной.

Отмечают зарубежные блогеры и красоту женщин обоих национальностей. Что же до мужчин, то, как считают поделившиеся опытом подруги Джейкоба, русские джентльмены более щедрые.

Источник: inforeactor.ru



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