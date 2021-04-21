 

Минтруд разъяснил получение единовременной выплаты на школьников

21.04.2021, 14:52, Новости дня
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Единовременная выплата на школьников, о которой в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, должна быть предоставлена по одному заявлению, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня было озвучено о предоставлении дополнительной единовременной выплаты, которую будут получать семьи, воспитывающие детей школьного возраста, и важно… чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства», – передает слова министра РИА «Новости».

Котяков уточнил, что от граждан потребуется только одно заявление, которое можно будет подать как в электронном виде, так и в МФЦ, отделении ПФР, органах соцзащиты. Всю остальную работу берет на себя государство.

По словам главы Минтруда, воспользоваться данной мерой поддержки смогут 17 млн семей, в которых есть дети школьного возраста.

Напомним, Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Кроме того, Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.



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