Заместитель посла США прибыл в МИД России

Заместитель посла США Бартл Горман прибыл в среду днем в министерство иностранных дел России.

«Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами», – сказал дипломат РИА «Новости».

Ранее в МИД сообщили, что в министерство в среду вызван заместитель руководителя посольства США. Причины вызова не указывались.

До этого в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.

Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.