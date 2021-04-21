 

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

21.04.2021, 14:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве 22 апреля и обсудят развитие отношений Москвы и Минска, а также взаимодействие в Союзном государстве, информирует пресс-служба Кремля.

«22 апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Тем временем пресс-служба Лукашенко сообщила, что лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля



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