 

Huawei представила свой первый автомобиль

21.04.2021, 14:48, Новости дня
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Китайский бренд Huawei презентовал на автосалоне в Шанхае свой первый автомобиль под названием SF5.

В частности, новинка предложена в кузове кроссовер. Автомобиль SF5 получил уникальную форму головной оптики, а также стильную решетку радиатора. Кроме того, более агрессивный дизайн достигается обвесами и скрытыми дверными ручками. Под капотом кроссовера SF5 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель , а также два электрических агрегата с суммарной мощностью 543 л.с.

С такими характеристиками осуществить разгон до сотни можно за 4,7 секунд. Остальные достоинства и дата выхода в свободную продажу нового кроссовера SF5 объявят несколько позже.



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