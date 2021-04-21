Huawei представила свой первый автомобиль

Китайский бренд Huawei презентовал на автосалоне в Шанхае свой первый автомобиль под названием SF5.

В частности, новинка предложена в кузове кроссовер. Автомобиль SF5 получил уникальную форму головной оптики, а также стильную решетку радиатора. Кроме того, более агрессивный дизайн достигается обвесами и скрытыми дверными ручками. Под капотом кроссовера SF5 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель , а также два электрических агрегата с суммарной мощностью 543 л.с.

С такими характеристиками осуществить разгон до сотни можно за 4,7 секунд. Остальные достоинства и дата выхода в свободную продажу нового кроссовера SF5 объявят несколько позже.