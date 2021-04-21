 

В Австралии представлена спецсерия хетчбэка Ford Focus ST-3

21.04.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Ford Australia объявила о выходе лимитированной версии хетчбэка Focus ST ST-3.

Производителем озвучено, что в продажу выпустят всего 200 экземпляров, что существенно отразится на его стоимости. Модель уже в базовой комплектации имеет панорамный люк, спортивные сиденья, а также электрическую регулировку кресел. Кроме того, ST-3 получил 10 динамиков и сабвуфер для качественного звука. Также новинка имеет расширенные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон.

Вместе с тем под капотом хетчбэка в версии ST-3 применили 2,3-литровый турбированный двигатель с мощностью 276 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Эксперты рассказали о пользе классической музыки

05.10 / Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

20.02 / Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

17.04 / В мире: Как украинские националисты подчинили себе Зеленского

27.03 / Украинцы Молчанов и Стаховский уступили в финале парного разряда теннисного турнира в Швейцарии

28.07 / Захват заложников в Полтаве. Полиция составила психологический портрет преступника

19.11 / NASA установит на Луне ядерные реакторы

26.01 / 90-летний Краско стал отцом в шестой раз

09.03 / В Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса

15.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика