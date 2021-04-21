В Австралии представлена спецсерия хетчбэка Ford Focus ST-3

Компания Ford Australia объявила о выходе лимитированной версии хетчбэка Focus ST ST-3.

Производителем озвучено, что в продажу выпустят всего 200 экземпляров, что существенно отразится на его стоимости. Модель уже в базовой комплектации имеет панорамный люк, спортивные сиденья, а также электрическую регулировку кресел. Кроме того, ST-3 получил 10 динамиков и сабвуфер для качественного звука. Также новинка имеет расширенные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон.

Вместе с тем под капотом хетчбэка в версии ST-3 применили 2,3-литровый турбированный двигатель с мощностью 276 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.