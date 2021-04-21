Скандалы: Минздрав взяли на контроль

Ведомство Михаила Мурашко и подконтрольные ему структуры ждут проверки после ареста получавшего преференции владельца «Биотека» Михаила Шпигеля

Пензенское ковидное дело, в котором сразу несколько ярких фигурантов — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бывший член Совета Федерации, бизнесмен Борис Шпигель, дало старт не только переделу фармацевтического рынка страны, но и завершающему этапу отстройки политической системы, где нет места тем, кто до сих пор привержен Семье. Источники Daily Storm в администрации президента подчеркивают, что «бизнес должен быть социально ориентированным, а не политически ангажированным», такая стратегия сейчас в Кремле, и она усилится перед выборами. В свою очередь фармацевтический рынок готовится к перераспределению сил, а Минздрав вычеркивает «Биотэк» из господрядчиков.

Ранним воскресным утром 21 марта были задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Пензе, и в Подмосковье — глава фармацевтической группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, а также его супруга Евгения.

Как утверждает следствие, чиновник, впервые возглавивший область в 2015 году, лоббировал интересы компании «Биотэк». Белозерцев, Шпигель и еще ряд лиц проходят по делу о даче и получении взятки в особо крупном размере через посредников (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК). При обыске у Белозерцева было обнаружено 500 миллионов рублей в разной валюте, не считая коллекции часов Breguet и прочих ценностей, что в 100 раз превосходит его задекларированный доход за 2019 год.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей (в том числе минивэн Mercedes V250D, часы Breguet). За это губернатор якобы обеспечил «Биотэку» приоритет при госзакупках.

Дело имеет не региональный, а общефедеральный масштаб. Как выяснил Daily Storm, Белозерцев поплатился за «прогиб» под представителя ельцинского олигархата и алчность, а Шпигеля силовики вели несколько лет, но команда «брать» от Кремля была дана только после мошенничества в период пика пандемии коронавируса. Но главным является больше политический мотив — олигархат не имеет право устанавливать свои порядки ни в одной из областей, когда-то за это поплатился Ходорковский, теперь же сигнал перед выборами бизнесу — все решается в администрации президента, с которой можно договориться и быть в системе.

Претензии по бизнесу

Группа компаний «Биотэк» стала крупнейшим поставщиком лекарств от коронавируса, гласит фармацевтический вестник. С июня 2020 года компания «Биотэк» обеспечила всю Россию препаратами прямого антивирусного действия под названиями «Авифавир» и «Арепливир», это якобы аналоги японского фавипиравира. Лекарства в первые месяцы были закуплены более чем в трехстах лечебных учреждениях.

Препарат «Арепливир» был разработан ГК «Промомед». После того как многие врачи засомневались в чудодейственности препарата, в декабре 2020 года в РБК вышел заказной материал — интервью с главным исполнительным директором компании Андреем Младенцевым, где он пытался отбить нападки.

«Арепливир» включен в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению больных коронавирусом. А с октября правительство внесло его в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — заявил в партнерском с РБК интервью Младенцев.

В начале марта 2020 года, еще до того как власти ввели жесткий карантин, ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава заказал у Института органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения РАН исследование пиразинов (аналогов фавипиравира) и изучение их эффективности в отношении особо опасных и экзотических инфекций, в том числе и коронавируса.

Институт органического синтеза отказался от договора с Минздравом и от 24 миллионов рублей на исследование. Но на рынок все же поступили два препарата «Арепливир» производства ГК «Промомед» и «Авифавир» от «ХимРар» при участии Российского фонда прямых инвестиций. В аптечных сетях, в том числе и принадлежащих Шпигелю как дистрибьютору этих лекарств, стоимость данных препаратов была настолько высока, что это заметила Федеральная антимонопольная служба и направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препараты. Стоимость «Арепливира» доходила до 12,3 тысячи рублей за одну упаковку, а «Авифавира» — 8 тысяч рублей.

Как рассказал Daily Storm собеседник в Министерстве здравоохранения, «истории с завышенными ценами на лекарства, нехваткой перчаток и масок, антисептика и необходимых медпрепаратов в аптеках не пройдут бесследно».

«Уголовное дело по Борису Шпигелю и «Биотэку» даст череду проверок и внутри ведомства, и в подконтрольных структурах, в том числе в других регионах страны, — сказал чиновник. — Как «Биотэк» выигрывал контракты, как некоторые лекарства попадали на рынок, кто устанавливал за них бешеные цены, почему во время пандемии случился дефицит основных медицинских товаров, кто с кем в сговоре — все это проверяется и будет расследовано».

Несмотря на то что процесс над компанией «Биотэк» публично только начался, под ковром идет он значительно дольше. Как выяснил Daily Storm, 23 марта тендер на 246 миллионов рублей на поставку «Спинразы» для фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» (фонд создан указом президента) выиграл «Фармстандарт». Единственным поставщиком препарата фонду ранее выступал «Биотэк».

Председателем АО «Фармстандарт» является Виктор Харитонин. «Фармстандарт» — крупнейшая фармацевтическая компания в России, основанная в 2003 году структурой Millhouse Capital, которая управляла активами Романа Абрамовича.

Политические претензии

Если правительство будет настраивать фармацевтический рынок, который не с лучшей стороны показал себя в период пандемии, то установки по настройке дают в администрации президента.

В Кремле, по информации Daily Storm, следили и агрегировали всю информацию о нарушениях прав человека со стороны бизнеса и власти во время пандемии. «Это и увольнения, и доступность лекарств, и наценка на препараты, помощь больным и неимущим. Выводы сделаны. И один из выводов вылился в уголовное дело», — сообщил источник в администрации президента.

«Нужно понимать психологию нашего президента — он никогда не ставит вопрос денег выше интересов населения. И те, кто в самые тяжелые моменты наваривается на человеческом горе, на проблемах государства, — будут наказаны», — подчеркнул собеседник.

А чтобы они были наказаны, важно, чтобы никто не встал на защиту, ведь и у губернатора Пензы, и у главы «Биотэка» много защитников. Поэтому, чтобы избежать визитов ходоков, Владимир Путин провел несколько дней в Сибири с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шпигель 30 лет был фигурой неприкасаемой. Группа компаний «Биотэк» была создана в 1991 году. Развал Советского Союза, крах многих отраслей позволили предприимчивым и не совсем честным людям нажить себе состояние. «Биотэк» строил свою империю, пока Ельцин строил новую Россию.

В 1995 году участвовал в выборах в Госдуму, но стал в итоге не депутатом, а помощником председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Был и сенатором как раз от Пензенской области с 2003-го по 2013 год. Его интересы были не только в бизнесе и политике, но и охватывали культурную сферу. Много лет он продюсировал и спонсировал певца Николая Баскова, который был мужем его дочери Светланы.

В 2012 году награжден Почетной грамотой президента РФ за подписью Дмитрия Медведева. По информации Daily Storm, «грамоту выбили у Медведева перед его уходом с поста президента». Также и для Николая Баскова в 2009 году Шпигелю удалось выторговать звание народного артиста РФ, которое было присвоено указом президента Дмитрия Медведева.

Источники Daily Storm рассказывают, что старые знакомства и связи, еще ельцинских времен, позволили Шпигелю занять рынок фармацевтики. Так, в 2016 году, когда Департамент здравоохранения Москвы курировал еще Леонид Печатников, «Биотэк» поставлял на московский рынок жизненно необходимые и важные лекарственные препараты на сотни миллионов рублей.

«Политические и экономические амбиции Шпигеля, которые иной раз шли вразрез с моралью и законом, давно привлекли внимание спецслужб. Разработка Шпигеля шла несколько лет, но предел был достигнут во время пандемии, когда алчность превзошла все допустимые границы», — заявил собеседник в одной из спецслужб.

Источник продолжает, что в разработке изначально был Шпигель, а Белозерцев попал туда после полученной взятки. Фактически, Борис Шпигель не просто задабривал уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева часами, машинами, деньгами, а с момента прошлого сенаторства был одним из теневых руководителей региона, вмешиваясь в его экономическую и политическую жизнь. И перед предстоящими выборами в Госдуму нельзя было позволить и дальше закрывать глаза на это вмешательство.

«Олигархат нагло вел себя во времена Ельцина, при либерализме Медведева часть его снова стала активно вмешиваться в государственные дела, лоббируя лишь свои интересы. Столько лет безнаказанности за свои дела формируют у человека ложное впечатление о своей неуязвимости и вседозволенности. Шпигель не один такой, за каждым из таких придут в свое время», — добавил источник в спецслужбе.

Анастасия Кашеварова