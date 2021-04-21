Скандалы: Елена Скрынник предпочитает повыше и побольше

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21.04.2021, 14:30, Разное
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Экс-министр сельского хозяйства России купила за 700 млн апартаменты площадью почти 2 тысячи квадратных метров в башне «Федерация»

Экс-министр сельского хозяйства России, а ныне руководитель Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник стала обладателем апартаментов в башне «Федерация» площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в выписке из ЕГРН, которая имеется в распоряжении «Собеседника». Помещения расположены на 37-м этаже здания на Пресненской набережной в Москве. Их кадастровая стоимость составляет около 307 млн рублей.

Согласно данным Росреестра, Скрынник приобрела апартаменты в 2020 году. До этого помещениями на протяжении трех лет владел банк «Западный», лишенный лицензии и признанный банкротом.

Как следует из сведений Российского аукционного дома, помещения были выставлены на продажу с первоначальной ценой 687 млн рублей. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов.

Фото в статье: Global Look Press

Ранее издание The Bell сообщало, что на Скрынник были оформлены три помещения в «Федерации»: 352 кв. м, 309 кв. м и 212 кв. м. По данным издания, внутри был сделан ремонт в стиле салона с кожаными стегаными стенами, необычными стульями, а стену украшает двухметровая фотография Скрынник с Владимиром Путиным.

Скрынник с 2001 по 2008 годы занимала пост генерального директора ОАО «Росагролизинг» с 2001 по 2008 год, с 2009 по 2012 годы возглавляла министерство сельского хозяйства РФ.

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После смены правительства федеральные СМИ обвинили Скрынник в отмывании бюджетных средств, однако она эти обвинения отвергла.

Кроме того, в прессе публиковались результаты проверок Счетной палаты РФ, из которых следовало, что «Росагролизинг» являлся участником финансовых махинаций. Сама Скрынник с этой информацией была категорически не согласна.

Скрынник покинула Россию, уехав на некоторое время во Францию. «Московский комсомолец» сообщал, что там она проходила лечение в условиях домашнего стационара.

В 2018-м Одинцовский городской суд Московской области по искам Скрынник признал недостоверными публикации на нескольких сайтах, обвинявших ее в различных злоупотреблениях.

В настоящий момент Скрынник возглавляет Институт анализа инвестиционной политики. На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг.

«Диверсифицированная сфера интересов Елены Скрынник позволила сформировать уникальный опыт, эффективную систему лидерства», – сказано на сайте МНИАП.

Илья Давлятчин



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