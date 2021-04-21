Мнение: Зеленский пригласил Путина на Донбасс

Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

Дословно: «… прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Можно послушать приглашение и на видеозаписи – с 12:45…

Переживаю, как бы Путин не принял приглашение Зеленского и не захотел встретиться с президентом Украины где-нибудь в Мариуполе или Славянске… А для обеспечения безопасности президента России Шойгу не направил в Мариуполь или Славянск небольшую группу – тысяч 10-15 – десантников.

Ну а если серьезно, не пойму, в чем смысл приглашения Зеленского? Очевидно же, что приглашение прилететь на Донбасс не будет принято. И поэтому оно выгляит политическим хулиганством. Ответа из Кремля, думаю, вообще не будет. Ну разве что Песков может в ответ потроллить и пригасить Зеленского и всю "нормандскую четверку", например, в Крым….

Фотографии Путина и Зеленского отсюда

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