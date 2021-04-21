 

Мнение: Зеленский пригласил Путина на Донбасс

21.04.2021, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

Дословно: «… прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Можно послушать приглашение и на видеозаписи – с 12:45…

Переживаю, как бы Путин не принял приглашение Зеленского и не захотел встретиться с президентом Украины где-нибудь в Мариуполе или Славянске… А для обеспечения безопасности президента России Шойгу не направил в Мариуполь или Славянск небольшую группу – тысяч 10-15 – десантников.

Ну а если серьезно, не пойму, в чем смысл приглашения Зеленского? Очевидно же, что приглашение прилететь на Донбасс  не будет принято. И поэтому  оно выгляит политическим хулиганством. Ответа из Кремля, думаю,  вообще не будет. Ну разве что Песков может в ответ потроллить и пригасить Зеленского и всю "нормандскую четверку", например, в Крым….

Фотографии Путина и Зеленского отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / По стопам родителей: старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя снимется в кино

01.10 / Курбан Омаров заявил, что до женитьбы он дружил с Ксенией Бородиной

21.01 / Рассекречены данные о новом флагмане Huawei Mate X2 с экраном на 8 дюймов

18.01 / Мнение: Про коварство онегиных

26.03 / В Дагестане разрешат петушиные бои

11.01 / Мнение: Терапия-облако

14.11 / Аналитики назвали стоимость ОСАГО для различных моделей

29.03 / Сергей Жигунов заявил, что у них украли свадебные снимки

02.07 / Шарлиз Терон впервые за долгий период прокомментировала личную жизнь

23.12 / Далеко ли до конца иглы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика