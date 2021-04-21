 

Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз и герцогиня Камилла поздравили Елизавету II с 95-летием

21.04.2021, 14:18, Разное
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Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании отмечает юбилей – ей исполнилось 95 лет. Это ее первый более чем за семь десятилетий день рождения, который она встречает без любимого мужа, принца Филиппа. По этой причине и также из-за продолжающейся пандемии коронавируса Елизавета II проведет этот день не в соответствии с установленными традициями.

Из-за печальных событий сегодня пресс-служба Букингемского дворца не представила новый портрет своей королевы. Хотя для монархов по всему миру это своеобразный ритуал – делиться новыми семейными фотографиями с подданными. Для сравнения, год назад в день рождения королевы в Instagram самой королевы и ее супруга, принца Филиппа, появился мини-фильм о детстве тогда еще принцессы Елизаветы и была опубликована серия архивных фотографий с ней.

Утром в официальном аккаунте Ее Величества в Instagram было опубликовано фото королевы, его сопровождал протокольный, однако совсем не праздничный текст:

Сегодня 95-й день рождения королевы. Королева родилась в 2:40 ночи 21 апреля 1926 года Брутон-стрит, 17 в Мэйфейре в Лондоне. Она стала первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые позже стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой. В этом году Ее Величество останется в замке Виндзор, нося траур по герцогу Эдинбургскому.

По традиции, в этот день на страницах принца Чарльза и герцогини Камиллы, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма появляются посты с поздравлениями. Но на этот раз они ограничились лишь репостом фото королевы и текста выше у себя в сторис.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)



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