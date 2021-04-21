Послание Путина Федеральному собранию

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21.04.2021, 14:16, Разное
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Президент выступает перед парламентом в Манеже.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодной речью перед Федеральным собранием. Подготовка к посланию шла на фоне военной напряженности у границ Украины, санкционных и дипломатических скандалов с США и обвинений в шпионской спецоперации со стороны Чехии. В день послания оппозиция планирует выйти на улицы. Главное из выступления Путина и вокруг него — в онлайне «Новой»

Источник: Новая газета



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