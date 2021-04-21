 

Дорофеева рассказала, когда они у них с мужем родится ребенок

21.04.2021, 14:10, Новости дня
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“Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то так думают, что [не рожаю] из-за карьеры. Нет, не из-за карьеры, а потому, что до сих пор мы с Вовой не готовы. Этот вопрос постоянно фигурирует. Мы самим шутим в соцсетях, что ждите “дантесиков”, но все-таки сделаем это не из-за давления людей, а после своего решения”, – подчеркнула певица.

Дорофеева также анонсировала запланированную на лето премьеру дуэтной песни, не уточнив, с кем именно споет новую композицию.

Контекст:Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.
В 2015 году Дорофеева вышла замуж за Гудкова. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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