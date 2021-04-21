Путин в своем послании только раз вспомнил об Украине

Трансляцию выступления вел РБК.

В послании Путина тема Украины была затронута лишь раз, и то – бегло: когда он говорил об очередной “попытке покушения” на Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси. Путин высказал мнение, что такие “вопиющие действия” не находят осуждения “коллективного Запада”.

“Можно как угодно относиться к тому же [беглому экс-президенту Украины Виктору] Януковичу, к Маудро в Венесуэеле… Повторяю: Можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили о власти с помощью вооруженного переворота […] Но практика организации госпереворота – это уже слишком”, – продолжил он.

“Мы ведем себя в высшей степени сдержанно. Можно сказать скромно”. Главное из послания Путина для Украины

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию на фоне обострения ситуации на востоке Украины и наращивания российского военного присутствия у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Кроме того, на 23 апреля запланировано заседание Совета федерации. Его председатель Валентина Матвиенко говорила 6 апреля, что сегодняшняя речь Путина станет посланием “нового времени”, а поручения Путина, озвученные на нем, потребуют быстрой реализации, пишет ТАСС.

Руководитель фракции “Яблоко” в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, российский политолог и публицист Борис Вишневский в блоге для “Эха Москвы” отметил, что Совфед имеет лишь три таких оперативных полномочия: утверждение указа президента РФ о введении решение вопроса о возможности использования российских войск за пределами территории РФ.

“Первое практически невероятно. Второе теоретически не исключено – со ссылкой на “массовые беспорядки” или “угрозы конституционному строю”. С учетом того, что “экстремизм” сейчас хотят видеть почти в любой оппозиционной деятельности. Но опаснее всего третье. В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины. Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?” – рассуждал он 19 апреля.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил президент Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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