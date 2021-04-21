Фесенко: Сегодня Путин выступал с посланием к Федеральному собранию. Зеленский вовремя предупредил руководство РФ, что мы готовы к бою

О видеообращении президента Зеленского.

Очень своевременно. О необходимости такого обращения к украинскому народу говорили и ряд экспертов, и некоторые политики. Ситуация на украино-российской границе очень напряженная. Концентрация российских войск продолжается. Есть немалый риск военного вторжения России на нашу территорию. Об этом надо было сказать прямо. Владимир Зеленский сказал и о своем стремлении к миру, и о готовности украинцев защищать свою страну всеми средствами.

Это было и обращение к президенту РФ Владимиру Путину. И здесь момент был выбран очень точно. Сегодня российский президент выступал с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В России, у нас, да и во всем мире обсуждается сценарий обращения российского президента к Совету Федерации РФ за согласием на использовании российских войск на зарубежной территории. Похожая ситуация уже была в марте 2014 года.

Поэтому российское руководство надо было предупредить. Мы готовы к бою. Повторения событий февраля–марта 2014 года не будет.

Но одновременно прозвучал и призыв к переговорам. И это правильно. Переговоры – лучшая альтернатива войне. Именно так сделал и президент США Байден. Призыв к Путину о переговорах прямо в зоне конфликта – это сильный ход. Тем более накануне путинского послания. Это публичный вызов Путину. На него придется отвечать. Посмотрим, как это сделает Путин. Но если, вдруг, российская сторона согласится именно на встречу в зоне конфликта (в чем я очень сильно сомневаюсь), надо быть готовыми и к провокациям с их стороны.

Самая очевидная провокация, которая возможна, – это предложение встретиться в ОРДЛО. Для нас это неприемлемо по самым разным причинам. Самое оптимальное место для такой встречи – нейтральная полоса, например, мост в Станице Луганской. Мост, который был построен Украиной с помощью международных партнеров.

Украинская сторона свой ход сделала. Ответ за российской стороной.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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