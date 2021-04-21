 

Кабмин пообещал в мае ускорить кампанию по вакцинации oт COVID-19 в Украине

21.04.2021, 14:10, Новости дня
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“На этой неделе в Украине должны прибыть 367 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели составит более 1,1 млн доз. В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин, и прививочная кампания значительно ускорится”, – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, президент Украины Владимир Зеленский  определил, что до конца этого года больше половины населения должны получить прививку против COVID-19.

“Мы не отступаем от этого плана и сделаем все, чтобы его реализовать”, – пообещал премьер. 

Контекст:В Украине за прошедшие сутки более 15 тыс. граждан получили прививки от коронавирусной инфекции. С начала кампании по вакцинации прививки в Украине получили почти 478 тыс. человек, из них 477 831 вакцинирован одной дозой, а пятеро – двумя (два гражданина вакцинировались за границей).
В Украине зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). Первые два препарата поступили в страну по контрактам, которые оплатило правительство, третий – в рамках инициативы COVAX.
В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.
Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.
С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 40,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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